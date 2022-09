HTL Eisenstadt lädt heute zum Tag der offenen Tür

Am heutigen Tag bietet DIE Flugtechnik-HTL Österreichs einen Blick hinter die Kulissen.

Die HTL in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt gilt neben der Bundesfachschule für Flugtechnik in Langenlebarn als so genannte Kaderschmiede für angehende Luftfahrzeugtechniker. Neben dem Flugtechnik-Zweig, für den die Schule selbst außerhalb Österreichs besonders bekannt ist, werden auch andere Ausbildungszweige angeboten.

Heute von 9 bis 17 Uhr lädt die HTL Eisenstadt interessierte Jugendliche und Eltern zu einem Tag der offenen Tür ein.

Zu den Absolventen dieser Bildungsanstalt gehören unter anderem auch mehrere aktive Piloten des Österreichischen Bundesheeres sowie Teile des Personals der Flugpolizei des Innenministeriums.

(red)