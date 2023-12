ÖAMTC-Flugrettung und HTL Eisenstadt intensivieren Zusammenarbeit

Mit der Überreichung zweier Rotorblätter als Lehrobjekte an die Höhere Abteilung für Flugtechnik der HTBLA Eisenstadt unterstreicht die ÖAMTC-Flugrettung gemeinsam mit ihrem international anerkannten Wartungsunternehmen, der HeliAir, ihr Engagement für die Förderung angehender Luftfahrttechniker.

Die Rotorblätter, die zuvor Teil eines Notarzthubschraubers der Christophorus-Flotte waren, sollen künftig zu Lehrzwecken verwendet werden. Die Schüler haben damit die Möglichkeit, nicht nur theoretisches Wissen zu erlangen, sondern auch praktische Erfahrungen mit realen Luftfahrtkomponenten zu sammeln.

"Wir freuen uns, der HTBLA Eisenstadt diese Komponenten als Lehrmaterial übergeben zu können. Die Ausbildung junger Talente im Bereich der Luftfahrt ist von großer Bedeutung für die Zukunft der Branche. Durch diese Zusammenarbeit wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Schüler praxisnahe Erfahrungen sammeln können. Die neuen Lehrmittel sollen dazu beitragen, das Wissen um Luftfahrttechnik zu vertiefen."

Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung

Neben der Bereitstellung von Lehrmaterialien ermöglicht die Partnerschaft auch Praktikumsplätze für die Schüler der HTBLA Eisenstadt in den Werften der HeliAir. "Die Praktika bieten den künftigen Luftfahrttechniker die Möglichkeit, Erlerntes in realer Arbeitsumgebung zu vertiefen und praktische Erfahrungen zu sammeln", so Trefanitz. "Das ist entscheidend für ihre berufliche Entwicklung und stärkt ihre Qualifikationen im Luftfahrtsektor."

Zusätzlich zu den Rotorblättern hatte die ÖAMTC-Flugrettung als Überraschung noch eine Hubschrauberturbine des Triebwerksausrüsters der Christophorus-Flotte, Safran, im Gepäck. Diese soll es den angehenden Techniker ermöglichen, praktisches Verständnis für komplexe Mechanismen und Technologien im Bereich der Luftfahrt zu entwickeln. "Die enge Kooperation mit Bildungseinrichtungen wie der HTBLA Eisenstadt ist für uns von großer Bedeutung. Mit dieser Lehrobjekt-Übergabe möchten wir nicht nur unser Engagement für Bildung und Ausbildung unterstreichen, sondern auch den technologischen Fortschritt in der Flugrettung vorantreiben", sagt Martin Weger, Maintenance Director der HeliAir.

Die HTBLA Eisenstadt zeigt sich erfreut über diese Initiative, die den zukünftigen Fachkräften einen realen Einblick in die neuesten Entwicklungen und Technologien im Bereich der Hubschraubertechnik ermöglicht.

"Diese praxisorientierten Lehrmittel sind eine wertvolle Ergänzung für unseren Unterricht und bieten unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in einem zukunftsweisenden Bereich zu vertiefen."

Thomas Schober, Direktor HTL Eisenstadt

(red / ÖAMTC)