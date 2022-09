Während des Reno Air Race verlor die L-29 Delfin mit dem Kennzeichen N129MM in einer Linkskurve plötzlich an Höhe, schlug zuerst mit der linken Tragfläche und danach mit dem Rumpf auf. Das Flugzeug ging sofort in Flammen auf und wurde völlig zerstört.

Die Unglücksmaschine - Foto: www.hogueairforce.com

Der 61-jährige Pilot Aaron Hogue kam bei dem Unglück ums Leben. Hogue besaß eine Privatpilotenlizenz inklusive Instrumentenflugberechtigung sowie eine Kunstfluglizenz. Seine Gesamtflugerfahrung betrug etwa 2.300 Stunden.