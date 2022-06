Sieben Personen aus Italien, der Türkei und dem Libanon befanden sich an Bord des Hubschraubers, der auf dem Weg von der Toskana in die norditalienische Region Venetien am Donnerstag spurlos verschwunden war. Erst Tage später wurde das Wrack mit den Leichen entdeckt.

Der Helikopter sei völlig ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.

(red)