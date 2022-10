Tagung der österreichischen Flughafenvereine in Graz

Nach der pandemiebedingten Pause trafen sich die österreichischen Flughafenvereine diese Woche nun schon zum 6. Mal, um das Vereinsleben an den fünf Bundesländerflughäfen zu besprechen und Erfahrungen, Ideen und sonstige Themen auszutauschen. Ausgerichtet wurde die Tagung, welche einmal jährlich stattfindet, diesmal vom jüngsten der Vereine, dem Airportclub Graz. Austragungsort war dementsprechend der Flughafen Graz, der von Anfang an mit in die

Der erste Tag startete mit einem Stehempfang im neuen Amedia Express Graz Airport Hotel, welches nur wenige Gehminuten vom Thalerhof entfernt ist. Auf Grund der aviatischen Zimmergestaltung war es die optimale Wahl für die Vorstände aus Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien.

Nach einem herzlichen Willkommen und den ersten Gesprächen ging es auch schon auf die Westseite des Flughafenareals, wo uns Mag. Birgit Oberwalder und Charly Schönberg von der Südflug Hagelabwehr in Empfang nahmen, welches dieses Jahr auch das 40jährige Jubiläum feiern. Es folgte eine interessante Exkursion zum komplexen Thema Hagelbekämpfung, gepaart mit Erfahrungsberichten und Anekdoten der Piloten. Nach zwei Stunden Flughafenluft startete der kulinarische Ausklang des Abends und die

Deligationen kehrten zum Abendessen im Zoißl’s Gasthaus ein, wo die kommenden Stunden bei ausgezeichnetem Essen verbracht wurden.

Der zweite Tag startete gleich in der Früh am Flughafen Graz, wo, dank der Geschäftsführung, eine Führung im Innen- und Außenbereich für die Teilnehmer wartete. Höhepunkt war hier wie immer der Besuch des Vorfelds, was bei jeden Flugbegeisterten immer für Herzklopfen sorgt. Pünktlich für uns landeten die Maschinen aus Wien, München und Frankfurt und boten somit eindrucksvolle Fotomotive für unsere Gäste. Im Anschluss ging es in den Seminarraum 4, wo der offizielle Teil der Tagung startete. Hierbei ließ es sich Flughafendirektor Wolfgang Grimus, EMBA nicht nehmen, die Vorstände aus den Bundesländern zu begrüßen und viel Informatives über den Flughafen Graz zu erzählen.

Vor allem die Fluggastzahlen für 2022 sorgen wieder für Aufbruchstimmung. Für eine Frage- und Antwortrunde stand er ebenfalls gerne bereit. Die Zeit bis zur Mittagspause, welche im Restaurant Globetrotter abgehalten wurde, konnte für die ersten Tagesordnungspunkte genutzt werden. Danach ging es mit Themen weiter, die die Vereine im laufenden Vereinsleben beschäftigen. Von Organisationstips, Kontaktaustausch, vereinsübergreifenden Ausflügen bis hin zu simplen Fragen konnte alles erfolgreich abgearbeitet werden und die Tagung nahm ihr Ende. Für eine kleine Überraschung sorgte in den letzten Minuten noch die Landung eines Boeing CH-47 Chinook der US Army, welcher für einen Tankstopp nach Graz kam.

Das nächste Treffen aller Flughafenvereine Österreichs wird vom 29. bis 1. Oktober 2023 bei den Flughafenfreunden Wien stattfinden, wo 2014 das allererste gemeinsame Treffen stattfand und diese wichtige Tradition ihren Anfang nahm. Der Airportclub Graz bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Unternehmen und Personen, die die diesjährige Tagung in Graz ermöglicht haben. Danke an das Team des Flughafen Graz, die Südflug GmbH, das Amedia Express Graz Airport Team, die Crew des Restaurant Globetrotter / Lagardère, Küche und Service des Zoißl’s Gasthaus sowie unserem Shuttledienst 878, so der Verein in einer Aussendung

(red / Airportclub Graz)