KLM erhöht Frequenzen nach Graz

Reisende aus der Steiermark können bequem via Amsterdam 167 internationale Flugziele erreichen. Die erhöhte Flugfrequenz von GRZ nach AMS bietet allen Business- und Urlaubsreisenden somit eine noch bessere Auswahl und Anbindung zu Destinationen im europäischen und internationalen Streckennetz.

Die GRZ-AMS Flugverbindung wird von KLM mit einer Embraer 195 bzw. einer Embraer 175 durchgeführt. Diese bieten eine Kapazität von 20 Sitzplätzen in der Business Class, acht Sitzen in der Economy Comfort-Zone sowie 104 bzw. 60 Sitzen in der Economy Class an.

KLM freut sich sehr über die Steigerung des Flugangebotes zwischen Graz und Amsterdam und eine noch bessere Einbindung des Standorts Graz/Steiermark in das internationale Streckennetz. Ab Winter 2022 fliegt KLM 10 mal pro Woche die Flugreisenden via AMS in die ganze Welt zu insgesamt 167 Destinationen, davon 96 europäische und 71 interkontinentale Ziele.

(red / KL)