Ab Oktober 2022: Air Dolomiti stockt Linz-Frankfurt auf

Mit Beginn des Winterflugplans, am 30. Oktober 2022 baut Air Dolomiti, die italienische Fluggesellschaft des Lufthansa-Konzerns, ihre Flugverbindung von Linz nach Frankfurt weiter aus. Das bisherige Angebot wird durch eine zusätzliche Vormittags-Verbindung aufgestockt. Die Zusatzstrecke bietet allen Geschäfts- und Städtereisenden noch mehr Flexibilität und Anschlussmöglichkeiten im Interkontinental- und Europaverkehr, teilte der Flughafen Linz in einer Aussendung mit.

Die Flüge werden an den Verkehrstagen Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag im Lufthansa-Code-Share durchgeführt . Vielflieger profitieren von den zahlreichen Vorteilen des Prämienprogramms „Miles and More“.

“Die Aufstockung der Frankfurtverbindung ist für uns ein weiterer Schritt in Richtung “Rückkehr zur Normalität”. Durch die zusätzliche Verbindung am Vormittag können wir unseren Passagieren noch bessere Umsteigemöglichkeiten und eine noch flexiblere Termin- und Reiseplanung bieten, was sich wiederum positiv auf die Nachfrage auswirken wird”, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linzer Flughafens.

(red / LNZ)