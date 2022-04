Air Dolomiti stockt Linz-Frankfurt auf

Ab 18. April 2022 baut Air Dolomiti, die italienische Fluggesellschaft des Lufthansa-Konzerns, ihre Flugverbindung nach Frankfurt weiter aus. Das bisherige Angebot wird durch einen zweiten täglichen Flug ergänzt. Ganz entscheidend ist die Wiedereinführung der Tagesrandverbindung, die nicht nur vielfältige Anschlussmöglichkeiten im Interkontinental- und Europaverkehr ermöglicht, sondern Geschäfts- und Städtereisenden auch die Möglichkeit bietet, frühmorgens nach Frankfurt zu fliegen und am späten Abend nach Linz zurückzukehren.

Mit dem täglichen Morgenflug (Abflug in Linz um 06.05h) können insbesondere Langstreckenziele in den USA erreicht werden. Urlaubsgäste schätzen Frankfurt zudem als Umsteigeort für Fernreisen in die Karibik und nach Asien. Aber auch im Europaverkehr sind wichtige Destinationen wie zum Beispiel Paris, London, Amsterdam oder Brüssel bereits am Vormittag bequem und einfach zu erreichen. Auch der zweite tägliche Flug zwischen Linz und Frankfurt wurde optimiert. Zukünftig wird dieser an allen Verkehrstagen mit der gleichen Zeitenlage durchgeführt, was die Reiseplanung erheblich erleichtert.

Die Flüge werden von Montag bis Sonntag im Lufthansa-Code-Share durchgeführt.

(red / Air Dolomiti / LNZ)