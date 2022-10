Celairion weiht neue Firmenzentrale ein

Das österreichische Aircraft Transitions-Unternehmen Celairion bezog diesen Sommer eine neue Firmenzentrale im ecoplus Wirtschaftspark in Bruck an der Leitha. Nun wurde das Gebäude im Zuge eines Festakts eingeweiht.

Feierliche Eröffnung

Am 29. September lud Celairion Behördenvertreter*innen sowie internationale Kunden und Partner in die neue Firmenzentrale im ecoplus Wirtschaftspark in Bruck an der Leitha, um diese feierlich zu eröffnen. Dr. Valerie Hackl, Geschäftsführerin von Austro Control, war es vorbehalten, die Festtorte anzuschneiden und das neue Hauptquartier für eröffnet zu erklären.

Stetiges Wachstum

Celairion führt weltweit Aircraft Transitions durch und kann auf eine mittlerweile 15-jährige Geschichte zurückblicken, die durch stetiges Wachstum geprägt ist. Deswegen begab man sich auf die Suche nach einem neuen Firmensitz und wurde im ecolpus Wirtschaftspark in Bruck an der Leitha fündig. Das neue Hauptquartier stellt auf insgesamt 550 m² modernste Infrastruktur zur Verfügung und bietet Platz für 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Großzügige Büros erfüllen alle Ansprüche eines modernen Arbeitsumfelds. Managing Director Kirsty Bettinger zeigt sich begeistert: „Unser neuer Standort bietet die perfekten Rahmenbedingungen, um die Zusammenarbeit mit Behörden und Partnern zu intensivieren und unser Unternehmen weiter ausbauen zu können.“

Expansion nach Asien

Neben dem Hauptquartier in Österreich und einem Büro in Dublin, Irland, expandiert Celairion auch nach Asien. Vor kurzem wurde eine neue Zweigstelle in Singapur eröffnet, um die Nachfrage am asiatischen Markt zu bedienen.

Fokus auf Ausbildungen

Aircraft Transitions verlangen detailliertes Knowhow und spezialisierte Arbeitskräfte. Demnach legt Celairion großen Wert auf die Ausbildung von neuem Personal sowie auf die Weiterbildung bestehender Arbeitskräfte. „Wir bieten laufend Schulungen an und sind bestrebt, attraktive Arbeitsbedingungen zu gewährleisten“, so Kirsty Bettinger. Auch der neue Standort trägt mit seiner Nähe zum Flughafen Wien und zur Bundeshauptstadt dazu bei.

Über das Unternehmen

Die Celairion GmbH führt weltweit Aircraft Transitions sowie damit zusammenhängende Serviceleistungen durch. Das Unternehmen kann auf eine 15-jährige Erfahrung in seinem Tätigkeitsfeld verweisen. Es beschäftigt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bruck an der Leitha (Österreich), drei in Dublin (Irland) und zwei in Singapur. Zu seinen Kunden zählen Fluglinien, Leasing-Firmen und Banken weltweit. Im Jahr 2021 wurden 195 Aircraft Transitions abgewickelt.

(red / Celairion)