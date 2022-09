Wizz Air lädt Piloten zum Open Day in Wien ein

Wizz Air lädt alle Bewerber zu den Open Days for Pilots ein, die am 21. September in Wien stattfinden werden. In den ersten Monaten des Jahres 2022 hat Wizz Air über 400 Piloten eingestellt und damit den Aufschwung in der Luftfahrtbranche angeführt. Derzeit rekrutiert die Fluggesellschaft in ihrem gesamten Netzwerk. Allerdings gibt es betreffend der Sicherheitskultur und der Arbeitsbedingungen des Personals immer wieder Kritik am ungarischen Billigflieger.