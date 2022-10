Flughafen Düsseldorf nimmt „Ersatzfläche Vorfeld West“ in Betrieb

Nach insgesamt vierjähriger Bauzeit sind die Arbeiten für das Projekt „Ersatzfläche Vorfeld West“ offiziell abgeschlossen und die neue Flugbetriebsfläche ist in den Betrieb gegangen. Sechs Flugzeugabstellpositionen wurden hierbei im westlichen Bereich des Airports als Kompensation für Stellflächen geschaffen, die vor einigen Jahren im östlichen Teil des Geländes weggefallen sind.

Insgesamt wurde bei dem Projekt eine Gesamtfläche von 80.000 Quadratmetern versiegelt und entsprechend ausgeglichen. Gut 200.000 Tonnen Bodenmenge mussten hierfür ausgehoben werden. Erstellt wurden auch drei Regenklär- beziehungsweise Rückhaltebecken mit einem Volumen von rund 20.000 Kubikmetern. Der Airport erweitert seit 2013 mit großem Aufwand seine Anlagen zur Niederschlagswasser-behandlung der Flugbetriebsflächen auf dem Flughafengelände. Über die „Regenbehandlungsanlage Mitte“ erfolgt die Entwässerung der neu versiegelten Flächen.

Die Corona-bedingt zeitweise unterbrochenen Arbeiten mit einem Investitionsvolumen von rund 52 Millionen Euro begannen im April 2019 und wurden bei laufendem Betrieb in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Die Baumaßnahmen fanden in der Regel tagsüber statt. Aus Flugsicherheits- und bautechnischen Gründen mussten aber insbesondere die Betonierarbeiten in den Nachstunden ausgeführt werden.

