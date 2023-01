Neue Geschäftsführung am Flughafen Düsseldorf

„Ich wünsche dem neuen Team an der Spitze des größten Airports in Nordrhein-Westfalen viel Erfolg und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hält 50 Prozent der Anteile an der Flughafen Düsseldorf GmbH. Keller weiter: „Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt sind erfahrene Führungspersönlichkeiten und bestens mit der Luftfahrt vertraut. Ich bin überzeugt, dass sie die weitere Entwicklung des Airports erfolgreich gestalten werden, auch und gerade zu einer Zeit, in der die gesamte Branche auf ihrem Weg aus der Krise unter besonderer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit steht. Nach drei pandemiegeprägten Jahren braucht die Stadt Düsseldorf einen leistungsstarken Flughafen als Tor zur Welt für die Menschen und die Wirtschaft der Region.“

Die Airport Partners GmbH, ein Gesellschafterkonsortium der Düsseldorfer AviAlliance GmbH und des irischen Flughafenbetreibers Aer Rianta International cpt., hält die zweite Hälfte der Flughafenanteile. Gerhard Schroeder, Geschäftsführer von AviAlliance, betont: „Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt arbeiten bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Luftverkehrsbranche. Ich bin mir sicher, dass der Düsseldorfer Flughafen von ihrer weitreichenden Erfahrung enorm profitiert und seine Bedeutung als internationaler Luftverkehrsstandort und moderner Mobilitätsdienstleister in Zeiten eines sich wandelnden Luftverkehrs ausbauen wird.“

Lars Redeligx, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens, richtet den Blick ebenfalls nach vorn: „Im Jahr 2023 werden wir uns weiterhin in einem Umfeld mit großen wirtschaftlichen und operativen Herausforderungen bewegen. Zugleich haben wir als Flughafenteam die Chance, die Zukunft des sich verändernden Luftverkehrs im Sinne unserer Kunden aktiv mitzugestalten. Vor allem wollen wir eine Verbesserung der Qualität für unsere Passagiere erzielen und die weitere Entwicklung des Flughafens zu einem nachhaltigen Mobilitäts-Hub vorantreiben.“

Auch Pradeep Pinakatt wird in seiner neuen Funktion am Airport die strategischen Ziele konsequent weiter verfolgen: „Wir werden unseren Beitrag für einen nachhaltigen Luftverkehr leisten und spätestens im Jahr 2035 klimaneutral sein. Auf dem Weg dahin wollen wir sehr bewusst in die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern investieren und setzen dabei auf das Engagement und die Ideen aller Menschen an unserem Standort. Wir wollen sie für die Arbeit an unserem Flughafen begeistern, ihnen ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld bieten und weiter Ausbildungsangebote schaffen.“

In den vergangenen Monaten haben Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt bereits zahlreiche Gespräche auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens führen können. Auf Basis der bisherigen erfolgreichen Arbeit wollen beide die wirtschaftliche Erholung und nachhaltige Entwicklung des Airports weiter vorantreiben. „An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Vorgängern Thomas Schnalke und Lars Mosdorf für das freundliche Willkommen am Flughafen, das offene Miteinander und die nahtlose Übergabe der Geschäfte bedanken“, so Redeligx und Pinakatt. Auch die Gesellschafter würdigen die Arbeit der bisherigen Geschäftsführung. OB Keller und Gerhard Schroeder unterstreichen: „Thomas Schnalke und Lars Mosdorf haben das Unternehmen erfolgreich durch eine historische Krise geführt und damit das Fundament gelegt, auf dem Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt jetzt aufbauen können.“

(red / DUS)