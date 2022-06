Condor mit kostenfreiem Vorabend Check-in für alle Wochenendflüge ab Düsseldorf

Condor bietet in diesem Sommer Gästen ab Düsseldorf am Wochenende die Möglichkeit, den Vorabend Check-in kostenfrei zu nutzen.

Für alle Abflüge, die am Samstag oder Sonntag stattfinden, können Reisende sich von jeweils 18:00 bis 22:00 Uhr am Vorabend des Fluges einchecken, ihr Gepäck aufgeben, die notwendigen Reisedokumente vorlegen und ihre Bordkarte direkt erhalten. Die Gebühr in Höhe von fünf Euro pro Person für den Vorabend Check-in Service für Abflüge an allen Wochenendtagen entfällt.

Online können Gäste außerdem ab 24 Stunden vor Abflug einchecken, sich ihre Bordkarte ausdrucken oder direkt auf ihr mobiles Endgerät herunterladen. Es wird empfohlen sich mit ausreichender Vorlaufzeit am Flughafen einzufinden und sich mit den Einreisebestimmungen des Zielorts vertraut zu machen.

(red / DE)