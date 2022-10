Fotobericht: Große Notfallübung "Alpha 8" am Flughafen Graz

Am vergangenen Freitag, um ca. 15:00 Uhr, erreichte den Flughafen Graz im Rahmen der Übung "Alpha 8" eine Meldung, die er hoffentlich so schnell nicht mehr erhalten wird: „Mayday, Mayday, Mayday. Ein Luftfahrzeug befindet sich in einer Notlage und wird in rund 20 Minuten landen.“ Darauf folgte die seit Jahren größte Notfallübung. Für Austrian Wings hielt der bekannte Luftfahrtfotograf Franz Zussner die Übung in Bildern fest.