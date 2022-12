Flughafen Graz will Teile des alten Fliegerhorstes nutzen

Der Flughafen Graz will ein 7.255 Quadratmeter großes Areal des ehemaligen Militärflugplatzes Graz Thalerhof (Fliegerhorst Nittner) in das Flughafenareal integrieren. Einen entsprechenden Antrag zur erforderlichen Änderung der Zivilflugplatz-Bewilligung gemäß § 68 Luftfahrtgesetz hat der Flughafen bereits beim Verkehrsministerium eingereicht.

Hintergrund der Planungen ist, dass man den Bereich für die Allgemeine Luftfahrt beziehungsweise die Executive-Aviation nutzen möchte.

Flughafensprecherin Doris Poelt bestätigte die Pläne gegenüber Austrian Wings: "Für den Bereich der General Aviation soll im kommenden Jahr ein kleiner Teil des ehemaligen Fliegerhorst Nittner in das Flughafenareal integriert werden. Dazu sollen rund 7.300 m2, die direkt an die Fläche des Flughafens anschließen und derzeit vor allem aus einer bestehenden Rollbahn bzw. bereits versiegelten Flächen bestehen, miteinbezogen werden. Die Flughafen Graz Betriebs GmbH plant auf dieser Fläche einen Hangar mit einer Grundfläche von ca. 1.600 m2 samt Vorfeld für 2 Kleinflugzeuge zu errichten, um in Zukunft auch auf der Westseite des Flughafenareals Businessflieger abfertigen zu können."

Die militärische Nutzung des Fliegerhorstes war 2013 - nach 99 Jahren Betrieb - im Rahmen des "Kaputtsparens" des Bundesheeres durch die damalige Bundesregierung geschlossen worden.

(red)