Gallus 1 beendet den Sommerbetrieb

Die Maschine startete demnächst in die Wintersaison.

In den einsatzstarken Sommermonaten wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 8 in gewohnter Weise durch den Notarzthubschrauber Gallus 1 von Ende Juni bis Anfang Oktober unterstützt. Der wetterbedingt hervorragende Sommer lockte wieder zahlreich Berg- und Wandersportler in die heimischen Berge.

Gallus 1 wickelte über 160 Einsätze vorwiegend im Bereich Sport/Freizeit ab. Nach den notwendigen Revisionen und technischen Überprüfungen werden die Vorbereitungen für den Winterbetrieb wieder gestartet.

(red / Wucher)