Pilotenstreik bei Eurowings: Auch Flüge von und nach Wien betroffen

Piloten der deutschen Billigairlines Eurowings sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen dreitägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, teilte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mit, da kein von der Arbeitgeberseite kein weiteres Angebot vorgelegt worden. Von dem Streik sind auch Eurowings-Flüge zwischen Deutschland und Wien betroffen, wie der Flughafen Wien noch am Sonntag in der Nacht mitteilte. Zumindest 18 Flüge zwischen Wien und Deutschland (neun Hin- und neun Retourflüge) mussten bereits gestrichen werden.

Der Flughafen Wien empfiehlt Reisenden deshalb, sich bei der Airline oder dem Reiseveranstalter über den Status des gebuchten Fluges zu informieren. Als kritisch genannt wurden die Destinationen Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart. Der Streik begann am Montag um 0.00 Uhr und soll bis Mittwoch dauern.

Dass Eurowings einen großen Teil der Flüge dennoch durchführen kann, liegt darin, dass die Billigflugtochter des Billigfliegers, Eurowings Europa, nicht vom Arbeitskampf betroffen sei und "unter Volllast" versuche, die Auswirkungen des Streiks abzufedern. Eurowings Europe ist eine in Österreich registrierte Tochter der deutschen Eurowings, die nun allerdings nach Malta ausgeflaggt werden soll. Ebenfalls nicht im Streik befinden sich die Piloten der zweiten Eurowings-Tochter, Eurowings Discover.

(red)