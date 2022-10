Eurowings-Piloten streiken am Donnerstag

Die aktuellen Verhandlungen über den so genannten Manteltarifvertrag (MTV) bei Eurowings sind gescheitert. Zehn Verhandlungsrunden, davon zwei nach dem eindeutigen Signal der Urabstimmung, haben zu keiner nennenswerten Annäherung geführt, wie die Vereinigung Cockpit mitteilt.

Die zentrale Forderung der VC ist die Entlastung der Mitarbeiter durch beispielsweise die Reduzierung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten. Seit 2015 besteht der aktuelle MTV ohne Anpassungen. "Die Arbeitsbelastung ist erheblich gestiegen. Der Arbeitgeber schöpft regelmäßig die Einsatzzeit der Kollegen bis zum zulässigen Maximum aus, das kann kein Dauerzustand sein," so Matthias Baier, Pressesprecher und Vorstandsmitglied der Vereinigung Cockpit. "Wir bedauern die Einschränkungen für die Fluggäste, doch aufgrund des mangelnden Entgegenkommens des Eurowingsmanagements bleibt uns derzeit nur die Option, unseren Forderungen mit einem Arbeitskampf Nachdruck zu verleihen."

"Wir sind offen für Gespräche darüber, wie wir langfristig zumutbare Arbeitszeiten für die Mitarbeiter bei Eurowings erreichen können", so Marcel Gröls, Vorsitzender Tarif der Vereinigung Cockpit. "Bisher war es aber nicht möglich, sich mit dem Arbeitgeber auf einen gemeinsamen Weg zu verständigen. Es reicht nicht, am Verhandlungstisch zu sitzen – man muss auch Lösungswillen mitbringen und Gegenforderungen nicht als Angebot präsentieren.”



Daher ruft die Vereinigung Cockpit die Piloten bei Eurowings am 6. Oktober 2022, zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zum Streik auf.

(red / VC)