Eurowings-Piloten streiken: Allein in Köln/Bonn fallen mehr als 60 Flüge aus

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten der Fluggesellschaft Eurowings aufgerufen, am Donnerstag, 6. Oktober, ganztägig 0:01 Uhr bis 23:59 Uhr zu streiken - wir berichteten.

Die Airline hat deshalb von ihren ursprünglich 90 in diesem Zeitraum am Flughafen Köln/Bonn geplanten Flügen (45 Abflüge und 45 Ankünfte) 61 (31 Abflüge und 30 Ankünfte) gestrichen. Reisenden, die einen Flug bei Eurowings gebucht haben, rät der Flughafen, sich auf der Internetseite der Airline unter www.eurowings.com oder in der Eurowings-Kunden-App über den Status ihres Fluges zu informieren.

Auf dem regulären Flugplan des Köln Bonn Airport stehen am Donnerstag insgesamt 225 Passagierflüge (114 Starts und 111 Landungen). Der Flughafen weist darauf hin, dass es unter Umständen auch über den Streikzeitraum hinaus zu Unregel­mäßigkeiten im Flugplan kommen kann.

(red / CGN)