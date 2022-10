Fotobericht: China Airlines nimmt Verbindung nach Wien wieder auf

Nach coronabedingter Pause kehrt China Airlines wieder an den Flughafen Wien zurück: Seit heute, 31. Oktober 2022, fliegt die nationale Airline Taiwans wieder regelmäßig nach Österreich und verbindet Wien mit Taipeh. Bedient wird die Strecke dreimal wöchentlich mit einem Airbus A350. Heute, am 31. Oktober 2022, wurde die Flugverbindung offiziell im Rahmen eines Pressetermins von Belina Neumann, Head of Aviation Development am Flughafen Wien und Joachim Trauner, Sales & Marketing/Austria CEE Countries von China Airlines, wiedereröffnet.