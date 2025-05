Fotobericht: China Airlines feiert 20 Jahre Flugverbindung Wien-Taipeh

China Airlines und der Flughafen Wien blicken auf zwei Jahrzehnte Zusammenarbeit zurück: Im Mai 2005 landete die taiwanesische Fluglinie erstmals direkt aus Taipeh in Wien. Seither stärkt China Airlines mit regelmäßigen Nonstop-Flügen das Langstreckenangebot ab Wien und leistet einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und Taiwan. Das 20-jährige Bestehen der Verbindung wurde heute am Flughafen Wien mit einem offiziellen Fototermin gefeiert – mit Jovi Tseng, General Manager von China Airlines in Österreich, Hans Suan-Yung Liu, Mission Chief des Taipei Economic and Cultural Office in Österreich und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„China Airlines ist seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner und Impulsgeber für den Flughafen Wien. Taipeh zählt zu den beliebtesten Langstreckenzielen in unserem Destinationsangebot - rund 1,5 Millionen Reisende haben die Verbindung von China Airlines seit 2005 genutzt. Mit ihrem kontinuierlichen Engagement stärkt China Airlines nicht nur unsere Position als interkontinentales Drehkreuz, sondern unterstreicht auch Wiens Bedeutung im globalen Luftverkehr. Wir freuen uns, dieses Jubiläum gemeinsam zu feiern“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Seit 20 Jahren verbinden wir Wien mit Taipeh – und damit zwei wirtschaftlich und kulturell bedeutende Regionen. Die Partnerschaft mit dem Flughafen Wien war von Beginn an geprägt von Vertrauen und gemeinsamer Weiterentwicklung. Für China Airlines ist Wien ein wichtiger europäischer Hub und wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit“, so Jovi Tseng, General Manager China Airlines in Österreich.

Mit China Airlines viermal pro Woche direkt von Wien nach Taipeh – Gateway nach Asien

Seit 2005 verbindet China Airlines den Flughafen Wien mit Taipeh, einer faszinierenden Metropole mit pulsierendem Stadtleben, traditioneller Kultur und kulinarischer Vielfalt. Taiwan überzeugt mit imposanten Gebirgen, tropischen Küsten und moderner Infrastruktur – ein echtes Juwel in Asien. Die Verbindung ist nicht nur für Direktreisende attraktiv: Dank der geostrategisch günstigen Lage bietet das Drehkreuz Taipei kurze Umsteigezeiten und optimale Verbindungen zu wichtigen Zielmärkten wie auf die Philippinen, nach Vietnam, Indonesien und Australien. Damit ist Taipeh ein zentraler Hub für den Fernostverkehr aus Europa. Jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag hebt China Airlines direkt von Wien nach Taipeh ab. Die Flugverbindung wird mit einem Airbus A350 bedient, die Flugzeit beträgt etwa zwölf Stunden.

China Airlines: Nationaler Carrier Taiwans

China Airlines, gegründet im Jahr 1959 und mit Hauptsitz in Taipeh, ist die nationale Fluggesellschaft Taiwans und zählt heute zu den führenden internationalen Airlines im asiatisch-pazifischen Raum. Mit einer modernen Flotte von über 80 Flugzeugen, darunter hochmoderne Airbus A350 und Boeing 777, verbindet China Airlines über 160 Destinationen weltweit und bietet zuverlässige Verbindungen zwischen Asien, Europa, Nordamerika und Ozeanien. China Airlines ist Mitglied von SkyTeam, der mit 19 Mitgliedern weltweit zweitgrößten Luftfahrtallianz.

(red / CI)