China Airlines mit neuer Flugverbindung nach Prag

Nach der Wiederaufnahme der Wien und Rom Flüge startet China Airlines ganz neu Direktflüge von Taipei nach Prag mit dem modernen Airbus 350. Ab dem 18. Juli wird China Airlines zwei Flüge pro Woche durchführen, was China Airlines zur einzigen Fluggesellschaft macht, die direkt zwischen Taiwan und Tschechien fliegt Republik.

Jeden Dienstag und Samstag geht es von Taipeh nach Prag mit Abflug um 23:20 Uhr am Flughafen Taoyuan und Ankunft um 07:10 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen.

Der Rückflug startet um 11:05 Uhr Ortszeit in Prag und landet nach einem Flug von 12 Stunden und 30 Minuten am nächsten Morgen um 05:35 Uhr am Flughafen Taoyuan. Der A350 ist mit 32 Business Class-, 31 Premium Economy Class- und 243 Economy Class-Sitzen konfiguriert.

China Airlines hat nach eigenen Angaben einen positiven Ausblick auf die Reiseerholung nach dem Höhepunkt der weiter andauernden Pandemie. Die Zahl der Europareisenden ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, wobei der osteuropäische Markt das größte Wachstum verzeichnet. Da sowohl die Geschäfts- als auch die Reisenachfrage im asiatisch-pazifischen Raum stetig wächst, bietet Osteuropa einen Markt mit großem Potenzial, und China Airlines wird weiterhin auf dem Transfermarkt konkurrieren. China Airlines fliegt derzeit viermal wöchentlich auf der Strecke Taipeh-Wien. Taipei-Prag wird ab dem 18. Juli zwei Flüge pro Woche durchführen. Bis zu sechs wöchentliche Flüge nach Wien oder Prag geben Reisenden mehr Flexibilität auf ihren österreichischen und tschechischen Reiserouten.

China Airlines hat nach 40 Jahren Entwicklung ein umfassendes Netzwerk in Europa aufgebaut. Prag wird die sechste völlig neue Destination sein, die hinzugefügt wird. Zu den bestehenden europäischen Destinationen gehören Frankfurt (Deutschland), Amsterdam (Niederlande), London (Großbritannien), Rom (Italien) und Wien (Österreich). Mit fast 30 europäischen Flügen pro Woche ist China Airlines die Fluggesellschaft mit den meisten Zielen und dem verkehrsreichsten Flugplan für Direktflüge nach Europa in Taiwan.

