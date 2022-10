United fliegt neu von Berlin nach Washington

United Airlines wird ab dem 26. Mai 2023 einen neuen, saisonalen Flug auflegen und den Flughafen Berlin Brandenburg täglich nonstop mit dem Drehkreuz der US-Fluglinie in Washington/Dulles verbinden. United wird dann als einzige Airline Nonstop-Flüge zwischen den beiden Hauptstädten und zugleich mehr Flüge ab dem BER in die USA anbieten als jede andere Fluggesellschaft.

Die neue saisonale Verbindung ergänzt die bereits bestehenden, ganzjährig durchgeführten Flüge zwischen Berlin und New York – sowie das umfangreiche Angebot von Frankfurt und München zu den Drehkreuzen New York/Newark, Chicago, Washington, Houston, Denver und San Francisco. Damit fliegt United bereits öfter zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten als jede andere US-Fluggesellschaft. Dank der zusätzlichen Verbindung von Berlin nach Washington/Dulles wächst das Angebot im Sommer 2023 auf 18 tägliche Flüge.

„Wir freuen uns sehr, mit der neuen Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Verbindung einen weiteren Nonstop-Service in die USA aufzulegen und damit auch unser Netzwerk in Deutschland vergrößern zu können“, sagte Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, India and West Africa bei United Airlines. „Für unsere internationalen Flüge erwarten wir für den Sommer 2023 wieder eine hohe Nachfrage, weshalb es für die Passagiere aus Deutschland umso erfreulicher ist, dass wir unser ohnehin sehr umfangreiches Streckennetz ausbauen. Sie erhalten noch mehr Reisemöglichkeiten, zumal sie über unsere Drehkreuze in den USA bequem zu vielen weiteren amerikanischen Reisezielen fliegen können“

Flug Von Nach Abflug Ankunft Frequenz Flugzeugtyp Durchführung des Fluges UA235 BER IAD 11:10 14:30 Täglich Boeing 767-400ER 26. Mai–28. Okt. 2023 UA234 IAD BER 17:45 08:20 +1 Täglich Boeing 767-400ER 25. Mai–27. Okt. 2023

Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben und können sich noch ändern.



Auf den neuen, saisonalen Flügen zwischen Berlin und dem Drehkreuz am Flughafen Washington/Dulles setzt United Flugzeuge vom Typ Boeing 767-400 ein. Diese verfügen über 39 United PolarisSM Lie-Flat-Business-Class-Sitze, 70 Plätze in Economy PlusSM sowie 131 Plätze in United Economy.

Deutschland gehört seit 1990 zum internationalen Streckennetz von United Airlines. Neben den neuen, saisonalen Flügen von Berlin nach Washington, D.C. verbindet United die deutsche Hauptstadt auch täglich und ganzjährig mit dem Flughafen New York/Newark. Ebenfalls täglich und ganzjährig fliegt United von Frankfurt und München zu den US-amerikanischen Drehkreuzen New York/Newark, Chicago, Washington, Houston, Denver und San Francisco. Die Flüge erreichen die USA so, dass vor Ort bequem eine Vielzahl von Anschlussflügen innerhalb Amerikas zu erreichen sind.

