United investiert 100 Millionen Euro in nachhaltigen Treibstoff

United Airlines hat den United Airlines Ventures Sustainable Flight FundSM ins Leben gerufen. Als erster Fonds soll er ganz gezielt in junge Unternehmen und Start-ups investieren, die aktiv daran mitwirken, mit Hilfe nachhaltig hergestellter Kraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel, SAF) das Fliegen umweltschonend zu gestalten. Dies gilt beispielsweise für Unternehmen, die zu SAF forschen, Produktionsverfahren entwickeln oder an neuen Technologien arbeiten, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Fonds verfügt über ein Investitionsvolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar, das von United Airlines sowie den Partnerunternehmen Air Canada, Boeing, GE Aerospace, JPMorgan Chase und Honeywell stammt. Daneben sind interessierte Firmen eingeladen, sich ebenfalls zu beteiligen. United.com/Ventures

Mit dem neuen Fonds setzt United das Engagement für mehr Nachhaltigkeit und den Erhalt der Umwelt weiter fort. Über United Airlines Ventures wurden beispielsweise in den vergangenen zwei Jahren Investitionen in Start-ups wie Cemvita, Dimensional Energy und NEXT Renewable Fuels getätigt.

United Airlines ermöglicht es auch den Fluggästen, den neuen Fonds zu unterstützen. Jeder Passagier, der über die Website oder App von United Flüge bucht, kann einen Betrag in Höhe von 1 US-Dollar, 3,50 US-Dollar oder 7 US-Dollar in den Fonds einzahlen. Hätte im vergangenen Jahr jeder der 152 Millionen Passagiere, die mit United geflogen sind, dem Fonds 3,50 US-Dollar gegeben, wäre ausreichend Geld zusammengekommen, um eine Produktionsstätte für jährlich über 150 Millionen Liter SAF zu bauen.

Klares Bekenntnis zum Null-CO2-Ziel bis 2050

United Airlines hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 auf den Ausstoß sämtlicher Treibhausgase zu verzichten und dabei auch keine Ausgleichsprogramme in Anspruch zu nehmen. Neben dem United Airlines Ventures Sustainable Flight Fund hat United mit der Eco-Skies Alliance ein Programm zum Erwerb von SAF ins Leben gerufen. Zudem ist United Airlines Ventures ein Corporate Venture Kapitalfonds, der in Unternehmen und Technologien investiert, die zur Dekarbonisierung des Fliegens beitragen. Zu diesen strategischen Investitionsbereichen gehören Kohlenstoffabscheidung, wasserstoffelektrische Antriebe, elektrische Regionalflugzeuge und Flugtaxis.

(red / UA)