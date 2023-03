United Airlines feiert 20-jähriges Jubiläum der Flüge von Genf nach New York/Newark

„Seit nunmehr zwei Jahrzehnten verbindet United Genf mit den USA. Nonstop geht es in die Metropole New York an der US-Ostküste, und ab unserem Drehkreuz in New York/Newark können unsere Passagiere zu über 70 Zielen in ganz Amerika umsteigen“, erläuterte Reto Schneider, Country Sales Manager Switzerland and Germany von United Airlines. „Wir danken unseren geschätzten Kunden und dem Schweizer Reisevertrieb sehr dafür, dass sie sich immer wieder für uns entscheiden.“

„Wir freuen uns, United zu 20 Jahren Genf gratulieren zu können“, sagte André Schneider, CEO des Flughafens Genf. „United ist ein langjähriger Pfeiler unserer Anbindung an den gesamten USA-Markt. Mit den zwei täglichen Nonstopflügen zu den Drehkreuzen in Newark und Washington, D.C. trägt United erheblich zu unserer interkontinentalen Konnektivität bei.“

Genf (GVA) – New York/Newark (EWR)

Flug Von Nach Abflug Ankunft Frequenz Flugzeug UA957 GVA EWR 09:20 12:10 Täglich Boeing 767-300 UA956 EWR GVA 17:35 07:30 (+1) Täglich Boeing 767-300

Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben und können sich noch ändern.

(red / UA)