Wizz Air Flotte wächst auf 170 Maschinen

Wizz Air bleibt weiter auf Wachstumskurs. So erhielt die Airline soeben einen neuen Airbus A321neo, der die Flotte auf 170 Maschinen anwachsen lässt.

Der neue Airbus A321neo, der am Catania International Airport auf Sizilien stationiert sein wird, überzeugt in Sachen Umweltfreundlichkeit. So reduziert er - nach Angaben der Airline - die Lärmbelastung um 50, den Treibstoffverbrauch um 20 und die Stickoxidemissionen um 50 Prozent.

Die Wizz Air-Flotte zählt mit einem Durchschnittsalter von vier Jahren zu den jüngsten der Welt. „In Europa sind wir jetzt der größte Betreiber von Airbus A321neo Flugzeugen“, betont Owain Jones, Development Officer bei Wizz Air. Man werde weiter die Flotte kontinuierlich um weitere Maschinen ergänzen. Der Auftragsbestand von über 370 Flugzeugen unterstreiche dies deutlich und werde dazu beitragen, dass die Airline ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht. Schon heute verfüge Wizz Air nach eigenen Angaben über die niedrigsten CO²-Emissionen pro Passagierkilometer in Europa. Bis 2030 werde man diesen Wert um weitere 25 Prozent reduzieren.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und Saarbrücken. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / W6)