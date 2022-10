Wizz Air nimmt vier neue Routen auf

Im Winter 2022/23 werden die beiden Routen Wien-Eilat und Rom-Eilat neu bedient, Luton-Ammam und Bari-Tel Aviv werden ganzjährig in den Flugplan aufgenommen

Ab Wien wird die neue Destination Eilat in Israel aufgenommen, die im Winterflugplan zwei Mal wöchentlich jeweils mittwochs und samstags bedient wird. Auch von Rom-Fiumicino wird die neue Station Eilat im Winter 2022/23 angesteuert. Zwei weitere neue Verbindungen zwischen Luton – Ammam und Bari – Tel Aviv werden ab Dezember ganzjährig in den Flugplan aufgenommen.

Wizz Air fliegt ab dem 21. Dezember 2022 von Wien aus nach Eilat und bringt Passagiere in die sonnige Hafenstadt am Roten Meer. Eilats Strände sind für ihr ruhiges Wasser bekannt und sind dank ihrer fischreichen Riffe ein beliebter Ort zum Tauchen und Schnorcheln. Die Verbindung zwischen Rom-Fiumicino und Eilat startet bereits am 17. Dezember und wird zwei Mal wöchentlich jeweils Dienstag und Samstag geflogen. Tickets für beide Routen sind ab sofort buchbar.

Zusätzlich zu diesen beiden Routen im Winterflugplan nimmt Wizz Air auch noch zwei weitere neue Routen ganzjährig in ihr Netzwerk auf. Die Verbindung Luton – Ammam wird ab 13. Dezember jeweils drei Mal wöchentlich, Bari-Tel Aviv wird ab 16. Dezember zwei Mal wöchentlich bedient. Tickets für beide Verbindungen sind ab sofort buchbar. Neben der heutigen Ankündigung wurde erst kürzlich die neue Route Athen – Tel Aviv angekündigt.

