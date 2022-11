Air Astana beschafft drei Boeing 787-9 Dreamliner

Peter Foster, President und Chief Executive Officer bei Air Astana, sagte dazu: „Für die Modernisierung unserer Flotte ist die Boeing 787-9 ein wichtiges Fluggerät, womit wir unseren Streckenausbau und die weitere Verbesserung des Kundenerlebnisses vorantreiben können. Der Dreamliner verfügt über eine hohe Treibstoffeffizienz und eine flexible Reichweite, die zu unserem geplanten Wachstum beitragen werden.“

Steven Udvar-Házy, Executive Chairman bei Air Lease Corporation, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über diese Leasingvereinbarung mit Air Astana über drei neue Boeing 787-9. Während die Airline ihr internationales Streckennetz ab Kasachstan weiter ausbaut, steigert dieser Maschinentyp bei Air Astana die Kapazitäten auf der Langstrecke sowie den Komfort der Passagiere erheblich.“

Die Air Astana Group investiert weiterhin in die Modernisierung ihrer Flotte. Derzeit verfügt diese nach eigenen Angaben über 40 Flugzeuge mit einem Durchschnittsalter von 5,2 Jahren. Seit Beginn dieses Jahres hat Air Astana zwei brandneue A321LR in Betrieb genommen, eine weitere Maschine des Typs soll in den kommenden Monaten folgen. Die Flotte von FlyArystan, dem Low-Cost-Carrier von Air Astana, wurde ebenfalls um zwei Airbus-Maschinen ergänzt, zwei weitere sollen noch bis Ende 2022 hinzukommen.

(red / Air Astana)