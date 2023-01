Air Astana: Neue Strecken und neue Flugzeuge im Jahr 2022

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, setzte 2022 in wichtigen Bereichen ihr Wachstum fort. Im 20. Jahr seit Unternehmensgründung stellte die Fluglinie drei neue Airbus A321LR in Dienst und betreibt nun zehn Flugzeuge dieses Typs. FlyArystan, ein Low-Cost-Schwesterunternehmen von Air Astana, investierte ebenfalls in neue Flugzeuge und erweiterte die Flotte um vier zusätzliche Airbus A320neo.