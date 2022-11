Air Astana fliegt wieder von Almaty nach Peking

Der Abflug in Almaty erfolgt um 1:35 Uhr und die Passagiere landen um 8:30 Uhr Ortszeit in Peking. Zurück von der chinesischen Hauptstadt geht es um 11:30 Uhr Ortszeit mit Ankunft um 14:45 Uhr in der Wirtschaftsmetropole Almaty. Seit 2002 offeriert Air Astana die Peking-Flüge, pausierte die Verbindung jedoch ab März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie. In diesen 18 Jahren wurden bislang mehr als 1,1 Millionen Passagiere auf der Strecke befördert.

Alle Flugreisenden sind verpflichtet sich bei Ankunft in Peking einer zehntägigen Quarantäne zu unterziehen. Darüber hinaus müssen alle Passagiere aus Kasachstan, einschließlich der Transitreisenden, einen von der chinesischen Botschaft in Kasachstan oder dem chinesischen Generalkonsulat in Almaty ausgestellten Gesundheitscode vorweisen. Außerdem ist sowohl 24 Stunden als auch 48 Stunden vor Abflug ein negatives PCR-Testergebnis von zwei unterschiedlichen Laboren vorzulegen.

(red / Air Astana)