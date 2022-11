Mehr Direktflüge von Hamburg nach Norwegen und Island

Ab Ende März 2023 bringt die norwegische Fluggesellschaft Widerøe die Norddeutschen wieder nonstop von Hamburg nach Bergen – mit zunächst drei und ab Mai sogar vier wöchentlichen Flügen. Mit PLAY feiert im Mai 2023 zudem eine neue Fluggesellschaft Premiere am Hamburg Airport. Dreimal pro Woche wird dann die isländische Hauptstadt Reykjavík angeflogen – von dort aus startet die Airline zudem zu vier Amerika-Zielen. Wer lieber in Europa bleiben möchte, kann sich in Island und Norwegen auf einen Aktivurlaub in beeindruckender Natur freuen. Tickets sind ab sofort buchbar, teilte der Flughafen mit.