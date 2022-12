Flughafen Hamburg: Großflächige Oberflächenerneuerung der Start- und Landebahnen

Das Start- und Landebahnsystem am Hamburg Airport ist zum Teil schon über 60 Jahre alt. Um stets einen guten Zustand und die Sicherheit im Flughafenbetrieb zu gewährleisten, ist in regelmäßigen Zeitabständen eine großflächige Erneuerung der obersten Deckschicht notwendig – ähnlich wie im Straßenbau. Diese Maßnahme wird Hamburg Airport im Jahr 2023 an beiden Pisten umsetzen müssen.

Da diese Arbeiten nicht im laufenden Betrieb vorgenommen werden können, sind hierfür Sperrzeiten von jeweils 28 Tagen pro Bahn erforderlich:

Sperrung der Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn): voraussichtlich 31. Mai bis 28. Juni 2023 à Alle Flüge starten und landen über Norderstedt und Alsterdorf.

Sperrung der Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf): voraussichtlich 30. August bis 27. September 2023 à Alle Flüge starten und landen über Niendorf und Langenhorn.

„Sicherheit hat am Hamburg Airport oberste Priorität“, erklärt David Liebert, Bereichsleiter Real Estate Management am Hamburg Airport. „Damit diese erhalten bleibt, ist die großflächige Erneuerung der obersten Deckschicht der Start- und Landebahnen im kommenden Jahr leider unerlässlich. Wir wissen, dass Bauarbeiten und die veränderte Pistennutzung stets eine zusätzliche Belastung für unsere Nachbarschaft darstellen. Im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner haben wir daher aufgrund der längeren Sperrzeiten noch stärker als sonst darauf geachtet, die Termine außerhalb der Ferienzeiten zu legen. Außerdem bündeln wir so viele Maßnahmen wie möglich – so werden zum Beispiel auch die jährlich notwendigen Wartungs- und Instandhaltungen während der Sperrzeiträume im Juni und September durchgeführt. Und die gute Nachricht ist: Wenn die oberste Deckschicht fertig erneuert ist, werden voraussichtlich in den Folgejahren wieder weniger kurzfristige Erhaltungsmaßnahmen an den Start- und Landebahnen erforderlich sein.“

Weitere Sperrzeiten: dreimal fünf Tage im März, Mai und Juli

Bevor die großflächige Erneuerung der obersten Deckschicht am Start- und Landebahnsystem startet, werden weitere Erhaltungsmaßnahmen notwendig sein. Dafür wird dreimal jeweils eine Piste für fünf Tage gesperrt. Die Termine im Überblick:

Voraussichtlich 27. bis 31. März 2023: Sperrung der Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn) à Alle Flüge starten und landen über Norderstedt und Alsterdorf.

Voraussichtlich 8. bis 12. Mai 2023: Sperrung der Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) à Alle Flüge starten und landen über Niendorf und Langenhorn.

Voraussichtlich 3. bis 7. Juli 2023: Sperrung der Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) à Alle Flüge starten und landen über Niendorf und Langenhorn.

EASA-Vorgaben erfordern regelmäßiges Monitoring

Die EASA (European Union Aviation Safety Agency) hat vor einiger Zeit ihre Sicherheitsanforderungen an die Start- und Landebahnen von Flughäfen konkretisiert und erhöht. Erforderlich sind die engmaschigere Beobachtung und eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit bei festgestellten Mängeln. Wie im vergangenen Jahr sind aus diesem Grund weitere Tagessperrungen notwendig, die unter anderem für wichtige Arbeiten an der elektrischen Infrastruktur (z.B. an der Befeuerung) genutzt werden. Die Termine werden jeweils kurzfristig beschlossen – je nach Witterung und Notwendigkeit – und auf der Internetseite von Hamburg Airport bekanntgegeben.

Alle Informationen auf der Flughafen-Website

Hamburg Airport veröffentlicht alle aktuellen Informationen rund um die Bahnsperrungen auf der Flughafen-Website unter https://www.hamburg-airport.de/de/unternehmen/instandhaltung-pisten-1166. Auf dieser Seite können sich Anwohner und Interessierte auch für den Nachbarschafts-Newsletter anmelden, mit dem der Hamburger Flughafen die Abonnenten regelmäßig über die Baumaßnahmen an den Start- und Landebahnen auf dem Laufenden hält.

