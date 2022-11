Tote bei Flugunfall von ATR 42 in Tansania

Bei der Landung in Tansania ist eine ATR 42 in den Victoria See gestürzt. Entgegen ersten Berichten gibt es sehr wohl zahlreiche Todesopfer.

Die ATR 42-500 der Precision Air kam als Flug PW 494 aus Dar es Salaam. Bei der Landung in Bukoba (Tansania) überschoss die Maschine mit der Kennung 5H-PWF das Pistenende und stürzte in den Victoria See.

In ersten Meldungen war noch davon die Rede, dass alle Insassen überlebt hatten, was sich mittlerweile als falsch herausstellte. Mindestens 19 der 43 Insassen kamen ums Leben. 24 Überlebende seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Unter den Überlebenden befinden sich auch zwei der vier Besatzungsmitglieder, es ließ sich bisher allerdings nicht verifizieren, ob es sich dabei um die Piloten oder die Flugbegleiter handelt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Zum Unglückszeitpunkt herrschte allerdings schlechtes Wetter in der Region.

