Adriana C. Carrelli verantwortet Airline Business bei Hahn Air

Mit Adriana C. Carrelli als Vice President Airline Business gewinnt die Fluggesellschaft und Marktführerin im Bereich Airline-Vertriebslösungen eine Airline-Spezialistin mit langjähriger Erfahrung. Die Kanadierin mit italienischen Wurzeln arbeitete viele Jahre für Star Alliance und Air Canada. In ihrer neuen Rolle führt sie ein Team aus Experten, die Hahn Airs 350 Partner-Fluggesellschaften bei der optimalen Nutzung der Hahn Air Vertriebslösungen unterstützen – von der Akquise über die technische Anbindung bis zur Ertragsoptimierung.

Vor ihrer Zeit bei Hahn Air war Adriana C. Carrelli Director Customer Experience bei Star Alliance. Zusammen mit ihrem internationalen Team rollte sie kundenbezogene Produkte aus, steuerte weltweite Expansions-Projekte und baute globale Partnerschaften mit Fluggesellschaften, Flughäfen und Dienstleistern auf. Ihre Karriere startete Adriana C. Carrelli nach ihrem Abschluss in Business Administration in Montreal bei der kanadischen Flaggschiff-Airline Air Canada und führte hier diverse Projekte in den Bereichen Reservierung und Kundenbindung. Darüber hinaus sammelte sie in der Finanz- und Versicherungsbranche wertvolles Wissen über den Finanzsektor und Erfahrungen im Change-Management. Adriana C. Carrelli spricht fließend Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Über ihre neue Position sagt Adriana C. Carrelli: “Ich freue mich sehr, die Position Vice President Airline Business anzutreten. Hahn Air hat über die vergangenen 20 Jahre einen beeindruckenden Ruf innerhalb der Reisebranche aufgebaut und ist mit ihrem Portfolio aus 350 Fluggesellschaften ein Branchenriese. Zusammen mit meinem Team werde ich den Erfolg der Partner-Fluggesellschaften weiter ausbauen, ihre Vertriebsmöglichkeiten optimieren und ihr Umsatzpotenzial maximieren.”

“Mit Adriana haben wir eine starke Führungspersönlichkeit an Bord, die versiert ist in Business Development, im Aufbau starker Geschäftsbeziehungen und im Leiten von internationalen Teams”, freut sich Alexander Proschka, Executive Vice President Commercial bei Hahn Air. “Mit ihrem wertvollen Erfahrungsschatz aus der Luftfahrbranche und ihren Kenntnissen im Partnerschafts- und Kundenerfahrungsmanagement ist Adriana die perfekte Persönlichkeit, um Bereicherungen der heutigen Vertriebswelt zu erkennen und daraus Mehrwert für unsere Partner zu schöpfen.”

(red / Hahn Air)