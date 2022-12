Wizz Air mit neuer Flugverbindung von Hamburg und Hahn

Am 1. Juni 2023 wird am Flughafen Hahn (rund 100 Kilometer von Frankfurt entfernt) der Startschuss zur neuen Flugverbindung nach Georgien erfolgen. Wizz Air fliegt ab dann Kutaissi stets Sonntag und Donnerstag an. Einen Tag später erscheint am Flughafen Hamburg das neue Ziel Kutaissi auf der Anzeigetafel. Am Montag und am Freitag geht es nonstop von der Elbe in den Westen Georgiens. Die Flüge sind bereits buchbar.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und Saarbrücken. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.