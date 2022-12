Messflüge am Flughafen Stuttgart

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) wird an einem Tag dieser Woche (zwischen Montag, 12. Dezember und Freitag, 16. Dezember 2022) flugtechnische Systeme am Flughafen Stuttgart kontrollieren. Dazu wird ein extra dafür ausgestattetes Messflugzeug im Umkreis von circa 12 Kilometern um den Airport unterwegs sein, zum Teil auch in niedrigen Höhen. Die zweimotorige Maschine vom Typ Learjet 35A wird dazu an dem betreffenden Tag voraussichtlich für einige Stunden im Einsatz sein. An welchem Wochentag die Flüge durchgeführt werden können, steht bislang noch nicht fest.

Die Flugsicherung und die Flughafen Stuttgart GmbH bitten um Verständnis für diese notwendigen Checks. Die regelmäßigen Kontrollen der Flugsicherheitssysteme sind gesetzlich vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass bei den flugtechnischen Anlagen alles korrekt funktioniert.

(red / STR)