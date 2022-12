ÖAMTC-Flugrettung: 20 Jahre Alpin 2 in Sölden

Begonnen hat alles im November 2001, als das Heli Ambulance Team (HAT) in Kooperation mit den Bergbahnen Sölden den Heliport errichtet hat. "Über 11.100 geflogene Einsätze belegen die Erfolgsstory des ÖAMTC-Flugrettungsstandortes in Sölden", freut sich Bruno Füruter, Operativer Geschäftsleiter der HAT, gemeinsam mit Stützpunktleiter Markus Jäger. "Aber unser Notarzthubschrauber fliegt nicht nur Einsätze nach Wintersportunfällen: Über die Jahre ist Alpin 2 auch zu einem wesentlichen Bestandteil der überregionalen Notfallrettung geworden."

Große Bedeutung hat Alpin 2 auch dann, wenn es zwar nicht um lebensbedrohliche oder sehr ernste Verletzungen geht, sondern wenn sich der Notfallort an einer schwer zugänglichen Stelle befindet. Ist eine Landung unmittelbar dort aufgrund der Geländesituation schwierig oder gar unmöglich, wird der Notarzt oder die Notärztin gemeinsam mit dem Flugretter mittels Taues zur Unglücksstelle geflogen. "Darüber hinaus ist Alpin 2 ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Notversorgung in der gesamten Region", ergänzt Füruter.

Alpin 2 gehört (gemeinsam mit Alpin 1, stationiert im kärntnerischen Patergassen, Alpin 5 in Hintertux und Alpin Heli 6 in Zell am See) zur Flotte des Heli Ambulance Teams (HAT). Mit Ausnahme von Alpin Heli 6 handelt es sich hierbei um saisonale Stützpunkte. Diese Helikopter ergänzen während der Wintermonate – im Regelfall von November bis April – in tourismusstarken Skigebieten die Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung.

(red / ÖAMTC)