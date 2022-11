ÖAMTC präsentiert Flugrettungskalender 2023

2022 geht in die Zielgerade - ein beliebtes Geschenk für sich selbst und andere stellen in den Kreisen von Luftfahrtenthusiasten Kalender mit aviatischen Motiven dar. Auch der ÖAMTC hat wieder seinen schon traditionellen Kalender herausgegeben, in dem sich unter anderem auch Fotografien des Vereins HeliRescue.at finden.

Auf einem Deckblatt und 12 Monatsblättern liefern eindrucksvolle Bilder von Crew-Mitgliedern und Fans der Flugrettung Einblicke in den Einsatzalltag der Lebensretter. Der Fotokalender im Großformat kann ab sofort unter flugrettung•@•oeamtc.at zum Preis von 25 Euro zzgl. Versandkosten bestellt werden, wie der ÖAMTC mitteilte.

(red)