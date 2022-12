Sommer 2023 – Air France baut ihre Flüge nach Ostafrika weiter aus

Air France stellt die ersten neuen Strecken ihres Sommerflugplans 2023 (April – Oktober 2023) vor, der sich insbesondere durch einen verstärkten Service nach Ostafrika auszeichnet.

Ab dem 12. Juni 2023 wird Air France eine neue Strecke von Paris-Charles de Gaulle nach Dar Es Salam (Tansania) als Fortsetzung des Fluges nach Sansibar (ebenfalls in Tansania) einführen. Dieser Service wird dreimal pro Woche von einer Boeing 787-9 durchgeführt, die mit 30 Sitzen in Business, 21 Sitzen in Premium Economy und 225 Sitzen in Economy ausgestattet ist.

Dar Es Salam, eine „Oase des Friedens“, wurde zur Wirtschaftshauptstadt Tansanias

Im Laufe eines Jahrhunderts hat sich das ehemalige Fischerdorf Dar Es Salam (wörtlich „Oase des Friedens“) zu einem der wichtigsten Häfen Ostafrikas und zur größten Stadt Tansanias entwickelt. Als wirtschaftliches Zentrum des Landes ist diese Stadt weltoffen und hat sich in Kunst und Gastronomie einen Namen gemacht. Es ist das Haupttor nach Tansania.

Dar Es Salam wird auch von KLM angeflogen, mit einem täglichen Flug ab Amsterdam, als Fortsetzung des Dienstes nach Sansibar donnerstags und sonntags und als Fortsetzung des Dienstes nach Kilimanjaro (ebenfalls in Tansania) an anderen Tagen des Woche. Der aufeinander abgestimmte Flugplan der beiden Fluggesellschaften ermöglicht den Kunden eine größere Auswahl.

Flugpläne von Air France (Ortszeit)

AF876: startet montags, mittwochs und samstags um 10:20 Uhr in Paris-Charles de Gaulle und landet um 20:15 Uhr in Sansibar. Abflug von Sansibar um 21:45 Uhr und Landung in Dar Es Salam um 22:20 Uhr (am selben Tag).

AF876 (gleiche Flugnummer): Abflug Dar Es Salam um 23:50 Uhr montags, mittwochs und samstags und Landung in Paris-Charles de Gaulle um 07:55 Uhr (am folgenden Tag).

Mehr Flüge nach Sansibar (Tansania), Nairobi (Kenia) und Antananarivo (Madagaskar)

Der neue Daressalam-Dienst wird zu erhöhten Frequenzen zwischen Paris-Charles de Gaulle und Sansibar führen.

Ab Sommer 2023 werden die „Gewürzinseln“ dreimal wöchentlich angeflogen, gegenüber zwei Mal im Jahr 2022.

Diese im Winter 2021 eingeweihte Strecke wurde bis vor kurzem als Fortsetzung des Dienstes nach Nairobi (Kenia) betrieben.

Ab dem 12. Juni 2023 profitiert die kenianische Hauptstadt von einem Nonstop-Service in beide Richtungen; mit einem täglichen Flug von/nach Paris-Charles de Gaulle - statt derzeit sechs Flügen pro Woche. Diese Flüge werden von einer Boeing 787-9 durchgeführt.

Ab dem kommenden Sommer wird Air France einen dichteren Flugplan weiter südlich zwischen Paris-Charles de Gaulle und Antananarivo (Madagaskar) mit fünf wöchentlichen Nonstop-Flügen im Vergleich zu den derzeitigen vier anbieten. Flüge von und nach Madagaskar werden erstmals von einem Airbus A350-900 durchgeführt, dem neuen Juwel der Langstreckenflotte des Unternehmens, ausgestattet mit 34 Sitzen in Business, 24 Sitzen in Premium Economy und 266 Sitzen in Economy.

Fortgesetzter Dienst zwischen Paris-Charles de Gaulle und New York-Newark (USA) und zwischen Paris-Charles de Gaulle und Hongkong (China)

Zusätzlich zu diesen neuen Diensten wird es im Sommer 2023 eine Fortsetzung der Flüge zwischen diesen geben

Paris-Charles de Gaulle und New York-Newark (USA), ein ganzjähriger Flug, der am 12. Dezember 2022 eröffnet wird, mit einem täglichen Flug, der von einer Boeing 777-200ER durchgeführt wird,

Paris-Charles de Gaulle und Hongkong (China), ein ganzjähriger Flug, der derzeit ausgesetzt ist, aber voraussichtlich am 9. Jänner 2023 wieder aufgenommen wird, mit drei wöchentlichen Flügen montags, donnerstags und samstags (Hin- und Rückflug dienstags, freitags, und sonntags), betrieben von einer Boeing 777-300ER.

Einzelheiten zu den Flugplänen, Betriebstagen und Tarifen finden Sie unter www.airfrance.com.

Diese Flugpläne können sich ändern und unterliegen der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Air France berücksichtigt auch die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze in den verschiedenen Ländern und Destinationen, die bedient werden.

Vor Reiseantritt lädt Air France seine Kunden ein, sich über die Reisebeschränkungen und erforderlichen Dokumente am Zielort zu informieren. Weitere Informationen finden Sie unter airfrance.traveldoc.aero.

