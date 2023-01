Air France hebt erstmals mit neuen Langstreckenkabinen ab

Am 20. Jänner 2023 hebt die erste Boeing 777-300 ER mit den neuesten Langstreckenkabinen von Air France von Paris-Charles de Gaulle nach New York-JFK ab. Dieses Flugzeug mit dem Namen "Fontainebleau" wird dann ab dem 21. Jänner den Flughafen Rio de Janeiro in Brasilien und ab dem 22. Jänner Dakar im Senegal bedienen.

Die fortgesetzte Modernisierung der 12 Boeing 777-300 ER in der Langstreckenflotte von Air France wird es der Fluggesellschaft ermöglichen, während der Wintersaison schrittweise mehr Flüge mit diesen neuen Kabinen zu diesen ersten drei Zielen anzubieten und dieses Netzwerk dann während der Saison zu erweitern.

Dank dieses neuen großen Schritts im Aufwärtstrend von Air France werden alle Business-Kabinen des Unternehmens für Langstreckenflüge bis Ende 2023 mit Sitzen ausgestattet sein, die sich in Full-Flat-Betten verwandeln lassen, verglichen mit 90 % heute. Bis zu diesem Datum wird auch die gesamte Flotte (ausgenommen Regionalflotte) mit Bord-WLAN ausgestattet sein, im Vergleich zu 97 % heute.

In der Business-Kabine (48 Sitze) bietet der komplett neu gestaltete ikonische Sitz der Fluggesellschaft noch umhüllendere Kurven und zusätzlichen Komfort. Das Design dieses Sitzes basiert auf den 3 „F“s – Full Flat, was bedeutet, dass sich der Sitz in ein fast zwei Meter langes echtes Bett verwandelt, Full Access, das allen Passagieren direkten Zugang zum Gang bietet, und Full Privacy, das optimale Privatsphäre gewährleistet. Eine neue Schiebetür ermöglicht es den Passagieren, einen völlig privaten Raum zu schaffen, der von den anderen Passagieren in der Kabine nicht zu sehen ist. Um ein größeres Gefühl der Privatsphäre für gemeinsam reisende Passagiere zu schaffen, sind die Sitze in der Mitte der Kabine jetzt mit einer Mittelplatte ausgestattet, die durch Herunterdrücken abgesenkt werden kann, wodurch ein geselliger Raum entsteht, in dem Sie das Beste aus der Kabine machen können. Der Sitz verfügt außerdem über einen breiten 17,3-Zoll-4K-High-Definition-Anti-Glare-Bildschirm mit einem geräuschreduzierenden Headset, einer neuen Bluetooth-Verbindung, die es den Passagieren ermöglicht, ihre eigenen Kopfhörer zu verwenden, und mehreren Steckdosen.

Wenn Kunden an Bord des Flugzeugs gehen, werden sie von einem von hinten beleuchteten geflügelten Seepferdchen begrüßt, das den Gründungsmythos und die reiche Geschichte des Unternehmens verkörpert. Die Polsterung des Sitzes sorgt für Weichheit und Gemütlichkeit. Wolle, gebürstetes Aluminium und vollnarbiges französisches Leder sind die edlen, weichen und natürlichen Materialien, die Air France für die Herstellung ihrer Sitze ausgewählt hat. Jeder Sitz ist außerdem mit dem roten Akzent des Unternehmens bestickt.

In der Premium-Economy-Kabine (48 Sitze) führt Air France ihr neuestes Liegesitzmodell ein, das bereits für ihren Airbus A350 verfügbar ist, und verbessert gleichzeitig den Komfort. Jeder Sitzplatz bietet 96 cm Beinfreiheit. Die Sitzkissen wurden neu gestaltet und der marineblaue Fischgrätenstoff fügt weitere Weichheit hinzu. Die Sitzlehne lässt sich um 124 Grad neigen und wurde verbreitert, um mehr Privatsphäre zu bieten. Ein neues geräuschreduzierendes Audio-Headset ist in den Sitz integriert und jederzeit während des Fluges einfach zu bedienen. Der Sitz verfügt auch über USB A- und C-Anschlüsse.

Auch in der Economy-Kabine (273 Sitzplätze) erfüllen die Sitze die höchsten Komfortstandards auf dem Markt. Jeder Sitz hat eine 43 cm breite Sitzschale, eine 119-Grad-Neigung und 79 cm Beinfreiheit. Die Rückenlehne ist ergonomisch gestaltet und bietet verstärkten Seitenhalt. Er ist auch mit einem USB-A-Anschluss ausgestattet. Die Sitze in diesen beiden Kabinen sind mit einem breiten 13,3-Zoll-4K-High-Definition-Bildschirm mit Bluetooth-Verbindung ausgestattet, ideal, um über 1.500 Stunden On-Demand-Unterhaltung mit persönlichen Kopfhörern zu genießen. In allen Kabinen haben Kunden Zugang zum Konnektivitätsangebot des Unternehmens, Air France Connect. Das Air France Connect-Portal bietet drei Pässe, darunter einen völlig kostenlosen Pass, mit dem Kunden Nachrichten senden und empfangen und auf Informationen zu Flugverbindungen zugreifen können.

