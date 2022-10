Air France/KLM setzt verstärkt auf nachhaltigen Flugtreibstoff (SAF)

Als nach eigenen Angaben führendes Unternehmen bei der Verwendung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) bekräftigt die Air France-KLM-Gruppe ihr Engagement, den Luftfahrtsektor nachhaltiger zu gestalten, und macht mit der Unterzeichnung der ersten langfristigen Lieferverträge einen entscheidenden Schritt nach vorne, um den SAF-Bedarf seiner Fluggesellschaften für die kommenden Jahre zu decken.

Die Vereinbarungen umfassen die Lieferung eines Gesamtvolumens von 1,6 Millionen Tonnen nachhaltigem Flugkraftstoff zwischen 2023 und 2036, wodurch 4,7 Millionen Tonnen CO2-Emissionen auf Basis des gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen vermieden werden.

Die ersten Partner von Air France-KLM sind:

- Neste: Lieferung von 1 Million Tonnen im Zeitraum 2023 bis 2030.

- DG Fuels: Lieferung von 600.000 Tonnen im Zeitraum 2027 bis 2036.

Derzeit werden Partnerschaftsgespräche geführt, um weitere Lieferanten hinzuzufügen, mit dem Ziel, schrittweise ein diversifiziertes Netzwerk aufzubauen, das in der Lage ist, den weltweiten Versorgungsbedarf zu decken.

Die Air France-KLM-Gruppe ist fest entschlossen, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren, und strebt an, ihre CO2-Emissionen pro Passagier/km bis 2030 um 30 % im Vergleich zu 2019 zu reduzieren – ein Ziel, das der SBTi vorgelegt wurde. Der Dekarbonisierungspfad berücksichtigt neben Flottenerneuerung und Eco-Piloting die Einbeziehung von 10 % SAF bis 2030. Diese Verträge stellen einen ersten Schritt der Gruppe dar, um ihre 10-%-SAF-Inkorporationsziele bis 2030 zu erreichen, und werden ungefähr 3 der 10-%-SAF-Anforderungen abdecken.

Indem Air France-KLM sich jetzt zu langfristigen Treibstoffkäufen verpflichtet, unterstützt sie die Entwicklung der SAF-Produktionsindustrie, die weltweit noch in den Kinderschuhen steckt (im Jahr 2021 machte die SAF-Produktion 0,01 % des weltweit verbrauchten Düsentreibstoffs aus), was zu Preisen führte, die 3- bis 4-mal höher im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin sind. Durch die Steigerung von Nutzung und Nachfrage will Air France-KLM seinen Teil dazu beitragen, den Umfang der kommerziellen SAF-Produktion für eine breitere Akzeptanz bis 2030 zu erhöhen.

Diese bedeutenden Abnahmevereinbarungen von Air France-KLM sind der Schlüssel zu den Dekarbonisierungsverpflichtungen der Gruppe. Die Bemühungen werden in den kommenden Jahren durch zusätzliche Umweltverpflichtungen verstärkt (neue SAF-Verträge, F&E zu E-Fuels oder Wasserstoff, Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) usw.). Das globale Ziel von Null-Netto-Emissionen bis 2050 kann jedoch nur erreicht werden, wenn alle öffentlichen und privaten Parteien zusammenarbeiten, um diesen Übergang zum Erfolg zu führen. Dies könnte Anreizmechanismen umfassen, wie sie bereits in den Vereinigten Staaten und insbesondere im Bundesstaat Kalifornien vorhanden sind.

„Die Dekarbonisierung ist die größte Herausforderung, der sich die Luftfahrtindustrie je gestellt hat. Air France-KLM aktiviert alle verfügbaren Hebel, um ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren: Flottenerneuerung, Eco-Piloting und die verstärkte Verwendung zertifizierter nachhaltiger Flugkraftstoffe“, sagte Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM. „Die von uns unterzeichneten Verträge verkörpern unser langfristiges Engagement für die Entwicklung von SAF-Produktionskapazitäten auf der ganzen Welt zum Nutzen der Branche als Ganzes. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Neste und DG Fuels, mit denen wir solide Partnerschaften aufgebaut haben, die den Weg für die Schaffung eines globalen Netzwerks von Anbietern ebnen werden, die in der Lage sind, unsere zukünftigen Anforderungen zu erfüllen.“

Nachhaltiger Flugtreibstoff, ein wesentlicher Hebel zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Luftfahrtindustrie

Nachhaltige Flugkraftstoffe sind neben der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs eine der vielversprechendsten Möglichkeiten zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Luftfahrtindustrie. SAF kann die CO2-Emissionen auf Lebenszyklusbasis um durchschnittlich 80 % im Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff reduzieren und erfordert keine Motormodifikationen. Die aktuelle Generation von SAF kann aus gebrauchtem Speiseöl, Abfall sowie land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt werden. In Zukunft werden auch synthetische nachhaltige Flugkraftstoffe verfügbar sein, die aus Wasserstoff und abgeschiedenem Kohlenstoff hergestellt werden.

Air France-KLM hat eine strenge Beschaffungsrichtlinie aufgestellt, in deren Rahmen sie sich verpflichtet, nur SAF zu kaufen, die nicht mit Nahrungs- oder Futtermitteln konkurrieren, die für ihre Nachhaltigkeit RSB- oder ISCC+-zertifiziert sind und die nicht aus Palmöl gewonnen werden.

Air France-KLM berücksichtigt außerdem bis zu 1 % SAF auf ein Jahr insgesamt für ihre Flüge aus Frankreich und den Niederlanden, um beispielsweise die seit Januar 2022 geltende französische Gesetzgebung einzuhalten.

Air France-KLM, führend in der Nutzung von nachhaltigem Flugkraftstoff

Die Air France-KLM Group investiert seit mehr als 15 Jahren in die Erprobung und Verwendung von nachhaltigem Flugkraftstoff. 2011 führte KLM den weltweit ersten kommerziellen Flug durch, der teilweise mit SAF betankt wurde, während Air France 2014 die „Lab Line for the Future“ einführte, ein zweijähriges Experiment, bei dem 78 Flüge zwischen Paris-Orly und Toulouse und zwischen Paris-Orly und Nizza durchgeführt wurden, die teilweise mit nachhaltigem Flugbenzin betankt wurden.

Air France-KLM unterstützt auch den Aufbau einer Produktionskette in Frankreich und den Niederlanden. 2020 arbeitete Air France mit Airbus, Safran, Suez und Total zusammen, um das Wachstum der SAF-Produktionskette in Frankreich voranzutreiben. Im folgenden Jahr führte Air France ihren ersten Langstreckenflug durch, der mit vollständig in Frankreich hergestelltem SAF betankt wurde, während KLM den weltweit ersten kommerziellen Flug mit in den Niederlanden hergestelltem synthetischem Kraftstoff durchführte.

Im Juni dieses Jahres wurden im Rahmen der von der Europäischen Kommission organisierten „Connecting Europe Days“ mehrere SAF-betriebene Flüge von allen Fluggesellschaften der Gruppe durchgeführt.

(red / AF / KL)