Startschuss für neues 510-Zimmer-Hotel am Flughafen Wien

Das neue Hotelprojekt wird von den vier folgenden Partnern realisiert: Der Flughafen Wien AG, vertreten durch Vorstand Dr. Günther Ofner, dem mit 9.000 Häusern in 95 Ländern größten Hotel-Franchise-Unternehmen der Welt - Wyndham Hotels & Resorts - mit der neuen Hotelmarke „Vienna House Easy“, vertreten durch Dimitris Manikis, President EMEA, dem, wie auch bei allen anderen Vienna House Hotels, Hotelbetreiber HR Group, vertreten durch den CEO/Eigentümer Ruslan Husry und dem Wiener Immobilienentwickler MAMMA Group, vertreten durch CEO/Eigentümer Mag. Herbert Pinzolits.

„Hotelneubau ist Vertrauensbeweis für dynamisch wachsende Vienna AirportCity“

„Diese Investition mit erfahrenen Partnern ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für die dynamisch wachsende AirportCity. Die Reiselust steigt wieder und damit auch der Bedarf an Hotelbetten am Flughafen. Mit dem neuen Hotel erweitern wir die Zimmerzahl am Standort auf 1414 und bieten für alle Bedürfnisse von Reisenden das passende Angebot. Nachhaltigkeit wird dabei großgeschrieben, ab Jänner 2023 wird der Flughafen Wien seinen Betrieb CO2-neutral führen!“ erklärte dazu Flughafenvorstand Dr. Günther Ofner.

Dimitris Manikis, President EMEA der Wyndham Hotels & Resorts sagt: "Im Laufe der Jahre hat Vienna House eine sehr bekannte Hotelmarke für Reisende in ganz Europa aufgebaut und wir haben ehrgeizige Wachstumspläne für die Zukunft. Dieses neue Projekt ist für uns von großer Bedeutung, da es nicht nur unser erstes Vienna House Easy by Wyndham seit der Übernahme der Marke ist, sondern auch die Marke mit einem Flaggschiff in einer strategischen Lage nach Wien bringt, die unserem Anspruch folgt, Reisen für alle zu ermöglichen."

„Es ist mir eine große Freude, das erste Vienna House Easy im Raum Wien anzukündigen. Dieses besondere Hotel ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Expansionsstrategie“, sagt Ruslan Husry, Eigentümer und CEO der HR Group und ergänzt: „Wir arbeiten als eine der am schnellsten wachsenden Multi-Brand Hotelbetreibergesellschaften mit vielen etablierten Hotelmarken zusammen und betreiben alleine unter der Marke Vienna House jetzt mehr als 40 Hotels in Europa.“

„Wir sind stolz, mit so illustren Partnern ein derart ambitioniertes Projekt realisieren zu können: eines der größten Hotels Europas in Holzbauweise – begleitet von umfassender Nachhaltigkeit bei der Errichtung und im Betrieb. Und natürlich freut es uns, das Vienna House durch uns endlich auch in Wien ein Haus haben wird“ schließt Mag. Herbert Pinzolits, Eigentümer & CEO MAMMA Group ab.

Vienna House Easy by Wyndham wird mit mehr als 500 Zimmern das größte Hotel am Airport

Das “Vienna House Easy” wird das größte Hotel auf dem Flughafen Wien und eines der fünf größten Hotels in Österreich sein. Das Konzept kombiniert Budget mit Lifestyle und bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Errichtet wird das Hotel an der B9 in Richtung Schwechat, direkt neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafen Wien. Der Bau beginnt im Herbst 2023, die Eröffnung ist für Frühjahr 2025 geplant.

Nachhaltigkeit steht bei Bau und Betrieb im Vordergrund

Das Vienna House Easy setzt auch neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit bei der Errichtung und während des Betriebs. Es wird in Holz-Hybrid-Bauweise konstruiert und integriert darüber hinaus eine autonome, CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung mit Niedrigtemperatur und Flächenkonditionierung. Ebenso wird ein Teil des Strombedarfs durch Sonnen- und Windenergie am Standort gedeckt werden.

Das neue Flughafenhotel wird von der Wiener MAMMA Group errichtet. Diese investiert in Geschäftsflächen, Wohnanlagen und in den letzten Jahren verstärkt in Hotels. Aktuell realisiert MAMMA Group sieben Hotelprojekte in Österreich und Deutschland.

Wyndham Hotels & Resorts – größtes Hotel-Franchise-Unternehmen der Welt

Wyndham Hotels & Resorts ist mit rund 9.000 Hotels in 95 Ländern das größte Hotel-Franchise-Unternehmen der Welt, nähere Informationen dazu sind unter www.corporate.wyndhamhotels.com zu finden. Im September 2022 hat Wyndham die Hotelmarke Vienna House übernommen. Derzeit sind 42 Vienna House Hotels in sieben Ländern Europas, davon 26 in Deutschland und eines in Österreich Dornbirn, in Betrieb.

Sämtliche Vienna House Hotels werden von der Berliner HR Group, einer der führenden Multi-Brand Hotelbetreibergesellschaften in Zentraleuropa, im Rahmen einer Franchise-Vereinbarung betrieben. Das Berliner Unternehmen erwirbt und betreibt seit mehr als zehn Jahren erfolgreich Hotels. Mit mehr als 145 Hotels an über 100 Standorten in zehn Ländern, darunter zahlreiche unterzeichnete und im Bau befindliche Projekte, und insgesamt 15.000 Zimmern, strebt die HR Group weiterhin nach Expansion. Beide Partner planen, dieses Netz von Vienna House innerhalb der kommenden zwei Jahre gemeinsam auf mehr als 100 Standorte zu erweitern. Mehr Informationen dazu unter www.viennahouse.com.

Vienna AirportCity: Nachhaltige Stadt mit 20.000 Menschen und hervorragender Anbindung

Der Flughafen Wien ist mehr als ein reiner Verkehrsknotenpunkt: Über 230 Unternehmen sind am Flughafen-Standort vertreten, mehr als 20.000 Menschen sind hier beschäftigt. Mit eigener Verkehrsinfrastruktur und exzellenter Anbindung an Straße, Schiene und Flugzeug, einem Facharztzentrum, einem Fitnesscenter, zwei Hoteleinrichtungen, zahlreichen Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten und hochmodernen Büro-, Coworking- und Eventräumlichkeiten, ist die Vienna AirportCity ein perfekter Standort für Unternehmen, die nach neuen Betriebsstandorten suchen. Zusätzlich ist die Vienna AirportCity als erstes Gewerbegebiet in Österreich mit dem DGNB Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet worden. Mehrere Office Parks bieten eine perfekte und topmoderne Büroumgebung für Unternehmen. Jüngstes und modernstes Bauwerk ist der Office Park 4. Erst kürzlich wurde der Flughafen Wien für seinen modernen Co-Working-Bereich AirportCity Space im Office Park 4 mit dem „Office of the Year Award“ ausgezeichnet. Weitere Informationen dazu unter www.airportcity.at.

