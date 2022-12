Neues Hotel am Flughafen Wien geplant

Neben dem NH-Hotel und dem Moxy-Hotel soll es am VIE demnächst ein drittes Airporthotel mit 500 Betten geben. Das Projekt wird nächste Woche offiziell vorgestellt.

Mit steigenden Passagierzahlen wächst auch die Vienna AirportCity am Flughafen Wien weiter.

In Kürze entsteht ein neues Hotel mit 500 Zimmern am Flughafen-Standort – und das international mit über 9.000 Häusern in 95 Ländern weltweit größte etablierte Hotel-Franchise-Unternehmen Wyndham Hotels & Resorts führt damit eine neue Marke auf dem österreichischen Hotelmarkt ein.

Am 20. Dezember wird Flughafenvorstand Günther Ofner das Projekt gemeinsam mit Vertretern des Hotelbetreibers vorstellen.

(red)