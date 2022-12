Flughafen Wien: Passagieraufkommen im November bei knapp 80% des Vorkrisenniveaus

Auch im November 2022 bleiben die Passagierzahlen hoch: Die Passagierzahlen erhöhten sich mit 2.345.990 Reisenden um 62,1% in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und mit 1.884.149 Reisenden um über 68,8% am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen im November 2022 in der Gruppe 80,7% und am Standort Wien 78,8% vom November 2019 – also nur etwa 20% Prozent weniger als vor der nach wie vor andauernden, wenn auch abgeschwächten, Corona-Pandemie.