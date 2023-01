Auszeichnung: Japanische ANA ist die pünktlichste Netzwerk-Airline der Welt

All Nippon Airways (ANA) ist von dem Reiseperformance-Analyseunternehmen Cirium für außergewöhnlichen Service, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit im Jahr 2022 mit dem ersten Platz sowohl in der Kategorie „Global“ als auch „Asien-Pazifik“ ausgezeichnet worden.

Damit belegt das Unternehmen im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz in der weltweiten Kategorie und das vierte Jahr in Folge seit 2018 den ersten Platz in der Kategorie Asien-Pazifik. ANA ist jetzt die erste Fluggesellschaft weltweit, die sowohl in der Kategorie „Global“ als auch in der Kategorie „Asien-Pazifik“ den ersten Platz erreicht hat.

In der Rangliste der Fluggesellschaften mit globalen Netzwerken liegt die Pünktlichkeitsrate der ANA Group bei 89,79 Prozent und steht damit weltweit an erster Stelle. Das Unternehmen belegte zudem den ersten Platz im Asien-Pazifik-Ranking, das Fluggesellschaften mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum umfasst.

„ANA fühlt sich sehr geehrt von diesen beiden Auszeichnungen. Sie sind ein Zeugnis für die harte Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihr Engagement für die Sicherstellung betrieblicher Spitzenleistungen“, sagte Katsuo Yokoyama, Executive Vice President von ANA. „Sicherheit und Pünktlichkeit haben für uns im Dienst an unseren Kunden oberste Priorität. Und es ist schön, von unabhängiger Seite Anerkennung für unser Engagement und unsere Ergebnisse zu finden.“

2022 konzentrierte sich ANA auf zwei wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit: Erstens wurde die Methodik für das Ein- und Aussteigen der Kunden schrittweise überarbeitet. Zweitens schaffte ANA im vergangenen Jahr dabei auch die Einteilung in Gruppen ab, die zuvor realisiert wurde, um für die Kunden sowohl bei Inlands- als auch internationalen Flügen das Social Distancing zu gewährleisten.

Im September 2022 verbesserte die Fluggesellschaft außerdem die Funktionalität der ANA-Mobilanwendung für Inlandsflüge, die leicht verständliche Informationen über alle Schritte von der Reservierung bis zum Boarding bietet.

Neben dem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden hat die ANA Group konzertierte Anstrengungen unternommen, um die Qualität und die Performance des Betriebs durch ein nachhaltiges Engagement für Zuverlässigkeit und Service zu verbessern. Die ANA Group wird weiterhin innovative Ansätze verfolgen, um operative Spitzenleistungen zu erreichen und sich kontinuierlich weiter zu verbessern.

(red / NH)