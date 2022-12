ANA erhält 5-Sterne-Prädikat von Skytrax zum zehnten Mal in Folge

ANA feiert 5-Sterne-Jubiläum: Die in London ansässige Bewertungsgesellschaft für Fluglinien „Skytrax“ hat dem Unternehmen zum zehnten Mal in Folge das unter den Airlines dieser Welt äußerst begehrte Prädikat „5 Sterne“ verliehen. ANA sieht in der erneuten Auszeichnung eine große Anerkennung für die harte Arbeit, das Engagement und die Gastfreundschaft, die alle Mitarbeiter der Fluggesellschaft täglich aufs Neue unter Beweis stellen, so die Fluggesellschaft in einer Aussendung.