EasyJet eröffnet Hangar am BER

Wartung der europäischen EasyJet-Flotte am Standort Schönefeld.

Mit einer gemeinsamen Eröffnungsfeier haben EasyJet, die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) und die Brandenburger Landesregierung die Inbetriebnahme des EasyJet-Wartungshangars am Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) begangen. Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, sowie Thomas Haagensen, Group Markets Director bei EasyJet und Geschäftsführer von EasyJet Europe, begrüßten die geladenen Gäste mit Redebeträgen.

Seit 2004 hat EasyJet in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg eigene Flugzeuge stationiert und ist seitdem eng mit der FBB und der gesamten Wirtschaftsregion im partnerschaftlichen Austausch verbunden. Die Investition von rund 20 Millionen Euro unterstreicht die Bedeutung der Basis am BER und sichert die Konnektivität der gesamten Hauptstadtregion, die durch das umfassende Streckennetz von EasyJet mit einer Vielzahl an europäischen Metropolregionen direkt verbunden ist. Die Eröffnung des Hangars ist darüber hinaus ein Meilenstein für den weiteren Ausbau von EasyJets Wartungsbetrieb und stellt reibungslose Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für die 135 Flugzeug-starke EasyJet Europe-Flotte sicher. Dadurch wird die Effizienz der betrieblichen Abläufe weiter verbessert und Wartungskosten langfristig eingespart.

Der EasyJet-Hangar wurde im Wartungsbereich des BER, süd-westlich des Terminal 1, errichtet. Mit den Bauarbeiten wurde im September 2021 begonnen. Auf einer Gesamtfläche von 11.500 Quadratmetern umfasst der Hangar selbst eine Fläche von 10.000 Quadratmetern und bietet dabei Platz für Arbeiten an vier Flugzeugen gleichzeitig bis zu einer Größe des Airbus A321neo. EasyJet hat auch das Vor-Ort-Team der bereits seit 2020 existierenden Wartungsstation weiter ausgebaut, so dass künftig mehr als 100 EasyJet-Mitarbeiter vor Ort für die Aufsicht und das Management aller Flugzeugwartungsaktivitäten zuständig sein werden und weitere Arbeitsplätze für Wartungsingenieure sowie technisches Personal in der Region geschaffen werden.

Der EasyJet-Hangar auf einen Blick

• Wartung: umfassendere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (Light Base Maintenance) für Flugzeuge der europäischen EasyJet Flotte (österreichisches AOC)

• Baustart: Herbst 2021

• Start der Wartungsarbeiten: Januar 2023

• Lage: neuer Wartungsbereich des BER, süd-westlich des Terminal 1

• Größe Hangarhalle: 10.000 m², vier Airbus A321 haben gleichzeitig Platz

• Größe Hangarareal: 11.500 m²

• Bauweise des Hangars: Stahlleichtbauweise

• Investitionsvolumen für Hangar und Wartungsstation: circa 20 Millionen Euro

• Neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Facharbeiter/Ingenieure

(red / EasyJet)