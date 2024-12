EasyJet baut Flugverbindungen nach Österreich aus

Der britische Billigflieger EasyJet baut in der laufenden Wintersaison sein Streckennetz in Österreich ab/nach Salzburg und Innsbruck aus. Neben den bewährten Strecken werden ab dem 03.12.2024 zwei wöchentliche Flüge von/nach Neapel sowie ab dem 11.01.2025 ein wöchentlicher Flug von/nach Barcelona angeboten. EasyJet erweitert zudem das Angebot vom Flughafen Innsbruck und fliegt ab dem 15.12.2024 einmal wöchentlich von/nach Birmingham. Gäste aus Italien, Spanien und Großbritannien können dank EasyJet unkompliziert den Wintertourismus in Österreich genießen, während für Reisende aus Österreich neue, spannende Städtedestinationen zur Auswahl stehen.

Die neuen Verbindungen sind Teil des Winterflugplans für Österreich und zusammen mit den bereits angebotenen Strecken von den Flughäfen Salzburg und Innsbruck fliegt EasyJet damit im Winter von Österreich aus insgesamt zu 12 Destinationen in ganz Europa. Die Website www.easyJet.com steht für Flugbuchungen oder weitere Informationen zur Verfügung.

Die neuen Strecken im Überblick:

SZGNAP Salzburg - Neapel Dienstags, ab 03.12.2024 Samstags, ab 07.12.2024 Bis 29.03.2025 SZGBCN Salzburg - Barcelona Samstags, ab 11.01.2025 Bis 22.02.2025 INNBHX Innsbruck - Birmingham Intl. Sonntags, ab 15.12.2024 Bis 23.03.2025

Die neuen Ziele aus Österreich:

Neapel, die drittgrößte Stadt Italiens, fasziniert mit einer einzigartigen Mischung aus Kultur, Geschichte und Kulinarik. Das historische Zentrum zählt seit 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe und der nahegelegene Vesuv bietet spektakuläre Ausflugsmöglichkeiten.

Barcelona lockt mit lebendiger katalanischer Kultur, Gaudís einzigartigen Meisterwerken und der lebhaften Atmosphäre der weltberühmten Las Ramblas. Selbst im Winter herrschen milde Temperaturen, ideal für eine Flucht aus der Kälte.

Birmingham, die Metropole in den West Midlands, bietet eine einmalige Mischung aus industriellem Erbe und lebendiger Kultur. Neben historischen Wasserwegen lädt die Stadt mit gesichtsträchtigen Museen und Galerien zu einem besonderen Stadterlebnis ein.

(red / EasyJet)