EasyJet mit neuen Destinationen ab Berlin

EasyJet fliegt diesen Sommer fünf beliebte Urlaubsreiseziele neu an. EasyJet bietet ab sofort Flüge vom BER nach Antalya in der Türkei an. Ab dem 31. März wird Toulouse in Frankreich neu angeflogen. Am 1. April wird die Verbindung nach Birmingham wieder aufgenommen und ab dem 3. April geht es mit EasyJet neu nach Izmir in der Türkei. Alle neuen Verbindungen werden wöchentlich mindestens zweimal vom Flughafen BER aus bedient, die Flüge nach Birmingham sogar bis zu 4x wöchentlich und Flugtickets sind bereits ab 39,99 Euro* verfügbar. Hinzukommt in den Hochsommermonaten Juli und August ein ergänzendes Angebot für die Amalfiküste. Der neu eröffnete Flughafen Salerno verkürzt die Anreise zu diesem beliebten Italienziel und ermöglicht in Verbindung mit den täglichen Neapelflügen eine optimale Möglichkeit für Rundreisen entlang der Amalfiküste.

Die neuen Strecken im Überblick:

Berlin/Brandenburg – Antalya, bis zu 2x wöchentlich (Di, Sa), ab 17. März

Berlin/Brandenburg – Birmingham, bis zu 4x wöchentlich (Mo, Mi, Fr, So), ab 1. April

Berlin/Brandenburg – Izmir, bis zu 2x wöchentlich (Mi, Sa), ab 3. April

Berlin/Brandenburg – Salerno, bis zu 2x wöchentlich (Mo, Fr), ab 12. Juli

Berlin/Brandenburg – Toulouse, bis zu 2x wöchentlich (Do, So), ab 31. März

Insgesamt bietet EasyJet im diesjährigen Sommerflugplan mehr als 50 Strecken ab BER an. Zusammen mit weiteren Aufstockungen auf den Strecken nach Bordeaux, Paris, Kopenhagen, Rom und Zürich bietet EasyJet auch für kurzfristig Entschlossene nochmals 200.000 weitere Sitzplätze in diesem Sommer an.

Erstmalig diesen Sommer können Reisende vom BER auch das vielseitige Urlaubsangebot von dem hauseigenen Pauschalreisenanbieter EasyJet holidays mit tausenden Urlaubs- und Städtereisen ab Berlin/Brandenburg zu 47 europäischen Zielen nutzen, darunter zu beliebten Destinationen wie Barcelona, Mallorca, London, Rom und Paris mit einer Auswahl von bis zu 3.000 Hotels.

Alle EasyJet holidays-Buchungen umfassen Flug, Hotel, ein Aufgabegepäckstück von 23 kg pro Person sowie den Hoteltransfer bei Strandurlauben und sind für eine Anzahlung von nur 75 Euro pro Person abgesichert. Die Anzahlung kann bis zu 60 Tage vor Reiseantritt vollständig zurückerstattet werden oder Buchungsänderungen sind bis zu 28 Tage vor Abreise möglich.

(red / BER)