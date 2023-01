Israel will modernere F-15

Das israelische Verteidigungsministerium hat einen so genannten "Letter of Request" an die US-Regierung geschickt, in dem sie ihren Wunsch äußert, 25 Maschinen des Typs F-15EX Eagle II für die israelische Luftwaffe zu erwerben. Diese Version ist die jüngste und modernste Entwicklung der F-15, die sich seit 1974 in Serienproduktion befindet.

Die Luftwaffe Israels betreibt die F-15 seit dem Jahr 1976. Piloten der israelischen Luftwaffe erzielten auf diesem Typ 57 Abschüsse von Feindmaschinen - ohne eigene Verluste. Aktuell betreibt die israelische Luftwaffe mehr als 100 F-15 verschiedener Versionen.

(red)